Россияне восстановили могилы интернированных немцев

Команда «Молодежки ОНФ» и активисты регионального штаба Народного фронта восстановили места захоронения интернированных немцев в Оренбургской области. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщается на сайте организации.

Как отмечается, активисты в ходе изучения архивов выяснили, что в восточной части кладбища в поселке Первомайский города Орска похоронены не безымянные немецкие военнопленные, как считали местные жители, а интернированные немцы отдельного рабочего батальона №1902, которые в документах значатся гражданами СССР. По данным ОНФ, они трудились на орских предприятиях.

Немецких рабочих хоронили на кладбище с 1945 по 1949 год. На протяжении долгих лет их могилы пребывали в заброшенном состоянии. Кроме того, на них были указаны только номера без имен и фамилий, рассказали в ОНФ.

В результате по инициативе организации и при содействии администрации города территорию захоронений привели в надлежащее состояние, а на могилы установили новые таблички, на которых указаны имена погребенных. Отмечается, что 24 октября у входа на кладбище также планируется установить мемориальный камень.

«Теперь все будет зависеть от жителей города, которым мы помогли восстановить страницы истории, и теперь граждане, а не только представители муниципальной власти и коммунальщики по долгу совести должны ухаживать за могилами предков», — отметил руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

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