В Крыму нашли братские могилы русских солдат XVIII века

Поисковики в ходе раскопок в северном Крыму обнаружили захоронение солдат и офицеров русской армии периода завоевания полуострова во время Русско-турецкой войны конца XVIII века. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального музея Тавриды.

«Всего поисковиками были обнаружены останки 861 человека, погребенные в братских могилах, в каждой из которых покоилось от 2 до 30 человек. Судя по всему, захоронения носили не столько ритуальный, сколько санитарный характер. Расположение погребений часто хаотическое, на многих костяках следы насильственной смерти — рубленые раны, засевшие в костяках турецкие пули, в одной из могил — кроме семи погребенных полных костяков — четыре отрубленные головы», — отмечается в публикации.

Материалы по теме Инновационная древность Почему новый античный зал в Херсонесе так важен для современного Севастополя

В результате исследования найденных металлических пуговиц, нательных крестов, иконок, свинцовых пуль и монет исследователи установили, что речь идет о захоронении солдат и офицеров 2-й армии князя Василия Долгорукова, участвоввшей в Русско-турецкой войне 1768-1774 годов.

Войска генерал-аншефа Василия Долгорукова вошли на полуостров в 1771 году. Тогда ими были взяты турецкие крепости Ор-Капу, Кафа, Арабат и другие. В 1774-м турки попытались взять реванш и высадили десант близ Алушты и Ялты, где произошли кровопролитные столкновения с русскими войсками.

В апреле археологи обнаружили древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского. Захоронение достигает 10 метров в длину. В склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды.