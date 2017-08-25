В Крыму археологи нашли захоронения средневековых воинов

В районе села Фонтан в Ленинском районе Крыма археологи обнаружили два захоронения средневековых воинов-кочевников. Об этом агентству «Крыминформ» сообщил научный сотрудник Института археологии РАН Максим Меньшиков.

«Мы исследовали несколько курганов, и в них были погребения, которые начинались с эпохи бронзы. В курганах найдено два средневековых воинских захоронения, которые предварительно датируются рубежом I-II тысячелетий нашей эры», — рассказал Меньшиков.

Он уточнил, что захоронения сделаны по одному обряду. Оба воина находятся в специальной каменной конструкции, которая пристроена к существующим еще с эпохи бронзы (3,5-3 тысячи лет назад) курганам. Над одним из погребений возвышалась антропоморфная каменная стела, а самого покойника похоронили вместе с конем.

«В могиле рядом с погребенным лежал инвентарь, характерный для воина: сабля с декорированным перекрестием, набор стрел, колчан, фрагменты сложносоставного азиатского лука. Под головой у него была найдена баранья ножка от тризны, справа — фрагменты коня: передние и задние ноги без бедренных костей, шкура, голова и шея», — пояснил Меньшиков, добавив, что в могиле также обнаружена конская сбруя: стремена, подпружные пряжки, удила.

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Второй воин похоронен по аналогичному обряду, только без коня. В могиле обнаружили саблю, детали от лука и саадака (чехол для лука). На поясе у воина нашли мешочек, в котором хранились кресало, кремень и не принадлежавший погребенному человеческий зуб. У обоих кочевников антропологи зафиксировали характерные для воинов раны. «У второго погребенного на черепе обнаружили следы серьезной раны, с которой воин прожил не менее пяти лет. Также были зафиксированы повреждения, нанесенные железным теслом в районе бедер. Эта рана могла стать возможной причиной его смерти», — пояснил Меньшиков и добавил, что у первого воина найдены характерные для всадника раны на ногах.

В апреле археологи обнаружили древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского. Захоронение достигает 10 метров в длину. В склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды.