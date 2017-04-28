В Крыму археологи нашли склеп времен Александра Македонского

Археологи при раскопках в Крыму обнаружили древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского. Об этом в пятницу, 28 апреля, РИА Новости сообщают со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

«Этот курган был возведен во второй половине IV века до нашей эры, когда Боспорское царство, существовавшее на Керченском полуострове, процветало — ведь Северное Причерноморье было главной житницей всего греческого мира», — пояснила руководитель раскопок научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии Ирина Рукавишникова.

Она добавила, что обнаруженное захоронение достигает 10 метров в длину. «Скорее всего, здесь был погребен знатный человек. В древности склеп был перекрыт курганной насыпью, в которой, в свою очередь, были впущены еще шесть погребений разных эпох», — сказала Рукавишникова.

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Сообщается, что на ступенях, ведущих к входу в камеру склепа (дромосе) было найдено детское погребение, относящееся к I веку нашей эры. При погребенном был найден раздавленный фигурный сосуд, стеклянный флакон, бронзовые бубенчики и пастовые бусины, фрагменты костяной коробочки — пиксиды. Рядом с этим погребением была найдена урна с прахом кремированного человека.

Непосредственно в склепе были найдены бронзовые и железные гвозди, фрагменты чернолаковой парадной посуды. В слое заполнения склепа, относящемся к этапу переиспользования-подзахоранения, — обломки южнопонтийской псевдокосской амфоры, относящиеся ко второй половине I века до нашей эры, фрагменты краснолаковой посуды, однорожковый светильник, красноглиняная урна, две фаянсовые подвески в виде скарабея и беса.

Специалисты приняли решение перенести склеп в другое место. В настоящее время ученые закончили тщательное обследование и измерение склепа, затем постройку, сооруженную из известняковых плит, аккуратно разберут и вновь соберут на новом месте — на территории Керченского музея-заповедника.

26 апреля сообщалось об обнаружении у берегов Крыма затонувшего в годы Великой Отечественной войны парохода Boy Federsen (бывший «Харьков»), который, предположительно, вывозил ценности с оккупированного немецкой армией полуострова.