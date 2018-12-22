Названы победители «Уличного красавы»

Команды «Альфа» из Камчатского края в возрастной группе 14-15 лет и «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики в группе 16-17 лет победили в финальных играх всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Об этом сообщает организатор игр «Молодежка ОНФ».

Победители финала завоевали сертификат на установку современной футбольной площадки в своем дворе. Им были вручены золотая медаль и хрустальный кубок. «Серебро» в финальных соревнованиях взяли команды «Витязь» из Тульской области в группе 14-15 лет и «Сатурн» из Кемеровской области в группе 16-17 лет. Они получили сертификат на установку площадки для воркаута. «Бронза» досталась командам «Факел» из Санкт-Петербурга в группе 14-15 лет и «Мечта» из Севастополя в группе 16-17 лет.

Также член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич рассказал, что особенно проявившие себя участники соревнований отправятся на стажировку в футбольные клубы, где будут тренироваться с профессионалами.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводилась «Молодежкой ОНФ» для ребят в возрасте 14-17 лет, которые не являются профессиональными футболистами, в рамках проекта «Молодежка-Юниор». В первом муниципальном этапе соревнований в октябре этого года приняли участие 3420 дворовых команд и около 35 тысяч игроков.

Финал прошел в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт». В следующий раз «Уличный красава» пройдет летом 2019 года.

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