В Минздраве обеспокоились девственностью россиян

Средний возраст начала половой жизни россиян — 16-17 лет — признали опасным для репродуктивной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по репродуктивному здоровью Минздрава России Олега Аполихина.

На круглом столе «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения» в Совете Федерации Аполихин заявил, что возможность рожать здоровых детей во многом зависит от репродуктивного здоровья и репродуктивного поведения человека. По его мнению, на способность к деторождению влияет возраст лишения девственности.

Женщины вступают в брак в среднем в 24-25 лет, мужчины — в 26-29 лет. При этом, отмечает эксперт, «сексуальный дебют» у обоих полов происходит в 16-17 лет. По его мнению, с момента начала половой жизни до момента «репродуктивно направленного поведения» россияне успевают получить такие диагнозы, как хламидиоз, уреаплазмоз, гарднереллез. Эти заболевания могут повлиять на функцию деторождения.

13 февраля в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. В тот же день было предложено признать субъектами права нерожденных детей на стадии эмбрионального развития и ввести соответствующие поправки в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России.

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