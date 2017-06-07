Саратовский Минздрав передумал сообщать полицейским о половой жизни школьниц

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков отменил отданный им 30 мая приказ, обязывающий врачей информировать правоохранительные органы региона о беременных или лишенных девственности девочках, не достигших 16 лет. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы областного министерства Александр Колоколов.

«В обществе проходили споры, кто-то поддерживал данный приказ, данные меры, кто-то категорически был против. Поэтому было принято решение приказ отменить, отправить его на дополнительную доработку, проработку», — отметил Колоколов.

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С просьбой проверить законность документа, по данным агентства, к министру здравоохранения Веронике Скворцовой обратилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее в саратовском Минздраве объяснили, что этот приказ позволит правоохранительным органам своевременно узнавать о фактах посягательства на половую неприкосновенность подростков. Разглашение врачебной тайны в данном случае там сочли допустимым.

Инициатором появления документа выступил региональный главк Следственного комитета России (СКР). Приказ также получил положительное заключение в областной прокуратуре.

В ноябре 2016 года возможность информирования стражей порядка о выявленных врачами признаках вступления в половую жизнь пациентов, не достигших 16 лет, с подачи СКР, обсуждалась на федеральном уровне.