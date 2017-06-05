Врачей Саратова обязали сообщать полиции о лишившихся девственности школьницах

Министерство здравоохранения Саратовской области обязало главных врачей больниц сообщать в полицию о случаях беременности и нарушениях целостности девственной плевы несовершеннолетних девочек, говорится в приказе регионального Минздрава от 30 мая.

Как пояснила РИА Новости пресс-служба министерства, документ позволит сотрудникам правоохранительных органов своевременно узнавать о фактах посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Полицейские, в свою очередь, решат, использовать ли эти данные для возбуждения уголовных дел.

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В ведомстве напомнили, что разглашение врачебной тайны допустимо для выполнения закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», если есть достаточно оснований полагать, что вред здоровью пациента нанесен противоправным путем.

Инициатором приказа выступил региональный главк Следственного комитета. Согласован документ также был в областной прокуратуре, где получил положительное заключение.

В ноябре 2016 года Следственный комитет России предложил Минздраву информировать правоохранительные органы о выявленных ими признаках вступления в половую жизнь пациентов, не достигших 16 лет. Такие меры, по замыслу ведомства, должны способствовать предотвращению преступлений сексуального характера.