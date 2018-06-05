Многодетный отец устыдился числа своих детей и выбросил одного из них

Индиец бросил ребенка из-за того, что друзья издевались над ним из-за многодетности. Об этом сообщило издание New York Post.

Инцидент произошел в городе Кочин штата Керала на юго-западе страны. Священники одной из церквей нашли новорожденного ребенка утром 31 мая. Камеры видеонаблюдения показали, что мужчина на прощание поцеловал мальчика в голову и постоянно оглядывался, когда уходил.

Полиция обнаружила и задержала родителей ребенка. Ими оказались 32-летний Битто Дэвис (Bitto Davis) и его 28-летняя жена Правитха (Pravitha). На допросе они признались, что пошли на этот шаг, так как друзья и родственники дразнили их за то, что у них слишком часто рождались дети. Издевки стали невыносимыми, когда окружающие начали догадываться, что женщина беременна четвертым ребенком.

«Друзья Битто постоянно шутили по поводу живота его жены и спрашивали, не беременна ли она. Когда женщина родила, они приехали в Кочин, чтобы оставить в церкви младенца», — рассказал полицейский.

Супружеской паре выдвинуто обвинение в отказе от ребенка и жестоком обращении с детьми.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!