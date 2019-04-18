Пострадавший в результате ДТП в Петербурге улетел в реку и попал на видео

В сети появилось видео момента аварии на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, на котором в воду падает человек. Запись с камеры видеонаблюдения появилась на сайте «Пятого канала».

На кадрах видно, как машина вылетает на набережную и сбивает пешеходов, один из которых падает в реку вместе с деревом.

Ранее сообщалось, что один из пострадавших упал в реку, но был спасен.

Инцидент произошел 18 апреля около 16:45 по московскому времени. По предварительным данным, на набережной Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, один из которых наехал на пешеходов. Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что пострадали четыре человека. По другим данным, в результате инцидента травмы получили шесть человек.

Вице-губернатор Анна Митянина заявила, что в Мариинскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии, а также гражданку Эстонии и гражданина Германии в состоянии средней тяжести. В научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе увезли мужчину и женщину с травмами средней тяжести. Митянина уточнила, что в результате ДТП также пострадал ребенок, который находится в детском клиническом центре высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

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