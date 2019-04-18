Момент наезда автомобиля на туристов в центре Петербурга попал на видео

В сети появилось видео, как в центре Санкт-Петербурга автомобиль BMW совершает наезд на четырех пешеходов. Запись появилась в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Инцидент произошел 18 апреля около 16:45 мск. По предварительным данным, на набережной реки Фонтанки столкнулись два легковых автомобиля, один из которых наехал на пешеходов. Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что пострадали четыре человека. По другим данным, в результате инцидента травмы получили шесть человек.

Вице-губернатор Анна Митянина заявила, что в Мариинскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии, а также гражданку Эстонии и гражданина Германии в состоянии средней тяжести. В научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе увезли мужчину и женщину с травмами средней тяжести. Она уточнила, что в результате ДТП также пострадал ребенок, который находится в детском клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса.

«Один из участников ДТП упал в реку, его достали из воды до прибытия спасателей. Автомобиль в воду не падал», — пояснили ТАСС в поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!