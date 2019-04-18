Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга в результате ДТП автомобиль BMW заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 18 апреля около 16:45. По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых наехал на пешеходов. «Фонтанка» сообщает, что пострадали шесть человек.

Вице-губернатор Анна Митянина заявила изданию, что в Мариинскую больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии, а также гражданку Эстонии и гражданина Германии в состоянии средней тяжести. В научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе увезли мужчину и женщину с травмами средней тяжести. Она уточнила, что в результате ДТП также пострадал ребенок, который находится в детском клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса.

«Один из участников ДТП упал в реку, его достали из воды до прибытия спасателей. Автомобиль в воду не падал», — пояснили ТАСС в поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека. За такое правонарушение теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет и лишение права занимать определенные должности в течение трех лет. Поправки вносятся в административный и Уголовный кодексы.

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