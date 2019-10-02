Падающий с подъемного крана «КамАЗ» на российском заводе сняли на видео

Бушующий мир / Telegram

В Липецкой области на Новолипецком металлургическом комбинате рабочие цеха попытались переместить многотонный «КамАЗ» при помощи мостового крана, но машина сорвалась и рухнула на пол. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Бушующий мир».

На опубликованных кадрах сотрудники комбината комментируют перемещение машины в воздухе: один из них просит не снимать, а другой спрашивает: «А куда ставить его [«КамАЗ»] собрались?» После этих слов тросы крана рвутся и автомобиль с грохотом падает на пол.

По данным источника, руководство комбината решает вопрос об увольнении оператора крана и снимавших инцидент на видео сотрудников.

В феврале было опубликовано видео, на котором рабочие Южно-Сахалинска (Сахалинская область) засыпали лежащий на земле снег другим снегом при помощи лопат и снегоуборочной техники. Героям ролика было поручено «облагородить» территорию около въездного знака в город, расположенного напротив аэропорта, посыпав ее чистым снегом. «Такого даже в армии не увидишь», — отметил очевидец.

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