Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

В столовой Амурского газоперерабатывающего завода «Сила Сибири» произошла драка рабочих, попавшая на видео. Об этом сообщает «Вести.Ru».

На записи видно, что мужчины в рабочей одежде и касках избивают друг друга, кидают стулья и сносят обеденные столы. Точное число участников драки неизвестно.

В пресс-центре завода уточнили, что инцидент произошел 12 сентября из-за словесной перепалки двух рабочих. В результате задержали восемь человек, никто не получил серьезные травмы, пишут «Вести.ру».

22 июня в Набережных Челнах произошла массовая драка призывников, прокуратура начала проверку в военкомате. На записи потасовки видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами. Полиция опровергла слухи о гибели людей.

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