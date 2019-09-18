На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих

Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.

Предприятие изготовило более 70 процентов всех троллейбусов в стране, но после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции 14 марта на заводе был введен режим простоя, который, как ожидается, продлится минимум до конца сентября. До введения особого режима работы на «Тролза» работало более 800 человек, сейчас — 350.

По словам генерального директора завода Сергея Ключарева, на данным момент их производственные площади в городе Энгельс арендует компания «Транспортные системы», которая выпускает троллейбусы и планирует начать делать трамваи. «Тролза» поставляет этой фирме комплектующие и оказывает другие услуги.

В феврале руководство уральского завода «ФОРЕС» уволило рабочего Рустама Корелина, который выходил с пикетом на Красную площадь из-за низких зарплат на предприятии. В компании посчитали, что он нарушил трудовую дисциплину.

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