Хабаровские рабочие лесной отрасли массово лишились работы

Рабочие лесной отрасли Хабаровского края массово теряют работу. Около 800 сотрудников лесоперерабатывающего завода «Аркаим» оказались на улице и без зарплаты, увольнение грозит жителям поселка Березовый и других населенных пунктов Солнечного района. Об этом сообщает REGNUM.

Как отмечает издание, это связано с уголовным делом о махинациях, в рамках которого арестованы бывший министр природных ресурсов региона Василий Шихалев и лесопромышленник Александр Пудовкин.

Их подозревают в превышении должностных полномочий, мошенничестве и пособничестве этим преступлениям. Ущерб от их действий оценили не менее чем в миллиард рублей.

Пудовкин руководил предприятием «Азия Лес». Если оно прекратит деятельность, то может оставить без работы сотни людей. В поселке Березовый компания должна была осуществить проект, на который были выделены бюджетные средства, но не выполнила обязательств, а деньги получила.

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