Определены главные причины смертельных аварий на российских дорогах

Большинство россиян погибает на дорогах в результате аварий на встречной полосе. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Михаил Черников на форуме «Транспорт России», передает РИА Новости.

По его словам, каждая третья авария с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25 процентов ДТП связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пояснил Черников, добавив, что «статистика страшная».

В то же время в России с начала года удалось ликвидировать более 500 очагов аварийности, отметил он. Это стало возможным благодаря развитию дорожных сетей.

18 ноября начальник Госавтоинспекции сообщил, что высокая смертность на российских дорогах объясняется в том числе их протяженностью и масштабами страны в целом. Он подчеркнул, что Россию с протяженностью дорог примерно четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь».

В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов.

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