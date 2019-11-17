В России обвинили пешеходов в высокой смертности на дорогах

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал слова спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах смертности на российских дорогах. Его слова приводит RT.

По мнению Канаева, одной из больших проблем остается неверное поведение пешеходов, так как «они не знают, где переходить дорогу». При этом он считает, что образование автовладельцев не является критерием, который повышает смертность на дорогах.

Глава ФАР также высказал мнение об общей ситуации. «Я считаю, у нас на дорогах становится гораздо безопаснее. Эта тенденция прослеживается невооруженным глазом», — резюмировал Канаев.

Ранее в ООН назвали главными причинами высокой смертности на российских дорогах недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей. В организации подчеркнули заинтересованность России в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

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