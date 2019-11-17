Названы главные причины смертности на дорогах в России

Главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт, передает РИА Новости.

По словам Тодта, жертв и пострадавших в результате дорожных аварий в России «чрезвычайно много». Однако он подчеркнул заинтересованность страны в том, чтобы улучшить ситуацию с безопасностью на своих дорогах.

Тодт отметил, что обучать поведению на дороге, а также объяснять опасность пьянства за рулем необходимо еще в школе. Кроме того, он призвал к ужесточению мер за нарушение правил ПДД. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия», — отметил он.

В ноябре были названы российские регионы с самыми аварийными дорогами. Лидерами оказались Чечня и Ингушетия. Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области.

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