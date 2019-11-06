Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Самыми аварийными регионами в России оказались Чечня и Ингушетия. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Для определения аварийности региона эксперты ввели численный показатель, в котором среди прочего учитывались пробег, скорость, проведенное за рулем время и ускорения. Расчет проводился по усредненным данным за второй квартал 2019 года с учетом масштаба аварий. Более высокий балл указывал на высокий уровень безопасности на дорогах.

В результате Чечня и Ингушетия получили 75,1 балл. На втором месте по риску попасть в аварию оказался Забайкальский край (75,6 балла). В пятерку регионов с опасными дорогами также попали Оренбургская область, Ленинградская область (обе по 77,1 балла) и Челябинская область (77,2 балла).

Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла. За ним расположились Новосибирская и Самарская области, а также Архангельская область и Ненецкий автономный округ, которые оценили совместно (все по 86 баллов). В число безопасных по стилю вождения регионов вошли также Костромская область (85,9 балла) и Москва, которую эксперты оценили на 85,2 балла.

В 2018 году опрос на сервисе «Avito.Авто» показал, что самый экстремальный для вождения регион — Челябинская область. Именно там больше всего водителей, которые признались в агрессивном стиле вождения. На втором месте оказалась Свердловская область, третье место досталось Новосибирской области.

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