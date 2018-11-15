Названы самые экстремальные для вождения регионы России

Самым экстремальным для вождения регионом стала Челябинская область. Именно в этом регионе, как свидетельствуют данные опроса сервиса «Avito.Авто», живет больше всего водителей, которые признались в агрессивном стиле вождения. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, в агрессивном вождении на дорогах Челябинской области признались 29 процентов опрошенных водителей. На втором месте оказалась Свердловская область — 24 процента, третье место досталось Новосибирской области — 23 процента. В пятерке также оказались Пермский край (22 процента) и Ростовская область и Краснодарский край (по 21 проценту).

Самыми спокойными регионами оказались Воронежская область (14 процентов агрессивных водителей), Ставропольский край (14) и Самарская область (15). В Москве доля агрессивных водителей оказалась на достаточно высоком уровне — 19 процентов, в Санкт-Петербурге еще выше — 20 процентов. В Татарстане доля агрессивных водителей оказалась на уровне 18 процентов.

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Сервис также составил рейтинг наиболее безопасных для вождения регионов, которые определялись по доле водителей, ни разу не попадавших в ДТП. На первом месте оказался один из самых спокойных регионов — 44 процента водителей Ставропольского края никогда не попадали в ДТП. На втором месте — Калининградская область (42), замыкает тройку Волгоградская область (40). В топ-5 по безопасности также оказались Ростовская область (38) и Краснодарский край (37 процентов).

Самыми небезопасными регионами оказались Пермский край, где доля водителей, которые ни разу не попадали в ДТП, составила всего 19 процентов; Татарстан (19 процентов), Нижегородская область (24 процента). В топ-5 также попали Москва и Воронежская, Новосибирская и Челябинская области, в этих регионах ни разу в ДТП не попадали 25 процентов водителей.

В четверг, 15 ноября, портал Superjob опубликовал исследование городов с худшими дорогами в России. На первом месте оказался Владивосток.

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