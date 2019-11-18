Высокую смертность на российских дорогах связали с их протяженностью

Сохраняющаяся высокая смертность на российских дорогах объясняется в том числе их протяженностью и масштабами страны в целом. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в ответ на выступление спецпосланника генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта, назвавшего главные причины смертности на дорогах в России, передает «Интерфакс».

Так, по словам Черникова, такие проблемы, как недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, а также использование телефонов за рулем, «существуют во всех странах Европы». Он отметил, что Россию с протяженностью дорог примерно четыре миллиона километров «очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь».

Кроме того, Черников отметил, что с 2009 года смертность на российских дорогах снизилась в два раза.

Ранее Тодт заявил, что главными причинами высокой смертности на российских дорогах являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем и недостаточно активное преследование нарушителей. По его словам, жертв и пострадавших в результате дорожных аварий в России очень много.

В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов.

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