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Россиянин на высокой скорости насмерть сбил двух рабочих и попал на видео

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В Удмуртии местный житель на высокой скорости сбил двух рабочих. Происшествие попало на видео, его опубликовало управление МВД по республике.

На кадрах видно, как россиянин едет по дороге и игнорирует просьбы пассажирки снизить скорость. «Не гони, пожалуйста, я тебя очень прошу», — говорит девушка за кадром, после чего водитель наезжает на рабочих в жилетах.

Как сообщили в МВД, ДТП случилось в городе Можга. 27-летний подозреваемый попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что в конце прошлого года он был лишен прав на два года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек»).

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