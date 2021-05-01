Раскрыты подробности о смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Раскрыты подробности о смертельном ДТП с опрокинувшимся автобусом в Хабаровском крае. Информацию приводит ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию и пресс-службу Минздрава Хабаровского края.

Водитель автобуса, в результате опрокидывания которого погибли трое и еще 10 пострадали, выехал на встречную полосу при повороте.

«На рейсе Хабаровск — Ванино ехали 32 пассажира, два водителя. На текущий момент известно, что пострадали 13 человек, из них трое детей. Два ребенка — 17-18 лет, один — 5-6 лет. Из 13 пострадавших трое погибли. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу №2. Двое в тяжелом состоянии, шесть с сочетанными травмами», — сообщили в пресс-службе Минздрава края.

Ранее 30 апреля сообщалось, что два человека погибли, более десяти пострадали в ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом в Хабаровске. Авария произошла на участке российской трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель.