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Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 15. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, передает ТАСС.

В сообщении властей региона также говорится, что в результате аварии «погибли три пассажира, среди них 16-летняя девочка» Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести. Трое пострадавших госпитализированы.

Ранее стало известно, что авария произошла 30 апреля на участке российской трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель, который выехал на встречную полосу.

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