Блогер проехался с полуголыми девушками на крыше своего BMW и попал на видео

В Чебоксарах оштрафовали тиктокера, который проехался с полуголыми девушками на крыше своего BMW X5. Заезд блогера попал на видео — его публикует региональный портал «ProГород».

На размещенных в сети кадрах видно, как по набережной медленно едет черная BMW с прицепом, в которой находится группа раздетых девушек. Еще одна пассажирка, одетая в купальник, исполняет танец на крыше автомобиля под громкую музыку.

По словам очевидцев, машину остановили сотрудники ГИБДД. В итоге на водителя составили семь административных протоколов. Также к отвественности привлечена девушка, танцующая на крыше внедорожника.

Ранее, 18 июня, в центре Москвы группа людей напала на блогера Матвея Ширяева, одетого в женское платье. Молодой человек снимал ролик для TikTok, как к нему подошли несколько мужчин и потребовали объяснить, почему он так выглядит. В результате столкновения блогер получил перелом пальца.