Названы самые высокооплачиваемые тиктокеры мира

Самые влиятельные блогеры в соцсети TikTok зарабатывают до пяти миллионов долларов (около 368 миллионов рублей по текущему курсу) в год. С такими данными выступил таблоид The Sun. Издание назвало самых высокооплачиваемых тиктокеров со всего мира.

На первом месте по заработкам расположилась 20-летняя Эддисон Рэй (Addison Rae). Подсчитано, что она заработала пять миллионов долларов. Помимо роликов, девушка развивает собственную линию макияжа.

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Второй в списке идет 17-летняя Чарли Д'Амелио (Charli D'Amelio), заработавшая на коротких видео около четырех миллионов долларов (около 295 миллионов рублей по текущему курсу). Подросток стала популярна у пользователей сети из-за вирусного контента, который включает в себя самые различные форматы — от веселых танцевальных номеров до уроков красоты.

Тройку замыкает старшая сестра Чарли, 19-летняя Дикси Д'Амелио (Dixie D'Amelio). Она заработала 2,9 миллиона долларов (213,5 миллиона рублей по текущему курсу). Девушка уже успела наладить сотрудничество с популярными косметическими брендами. Также она увлеклась музыкой, выпустив свой первый сингл.

На следующем месте расположилась 19-летняя Лорен Грей (Loren Gray), известная именно по музыкальным видео. Ее заработок оценивается в 2,6 миллиона долларов (191,5 миллиона рублей по текущему курсу). Грей была одной из первых звезд TikTok, так как начала публиковать первые ролики еще в 2015 году.

Пятое место занял 19-летний Джош Ричардс (Josh Richards), заработавший 1,5 миллиона долларов (порядка 110,5 миллиона рублей). Постепенно блогер, помимо создания вирусных видео, начал активно сотрудничать с крупным брендами и заключать спонсорские сделки. Также он запустил продажу собственных товаров и компанию для помощи молодым талантливым блогерам в сети.