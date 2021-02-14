Названы самые популярные тиктокеры в России и секреты их успеха

Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics назвала самых популярных тиктокеров в России и проанализировала секреты их успеха в TikTok. Рейтинг за январь опубликован в блоге компании.

Была оценена сумма лайков, комментариев и репостов к видеороликам, которые были опубликованы в январе 2021 года. По подсчетам Brand Analytics, самым популярным российским тиктокером в этом месяце была Лиза Анохина, снимающая видео в синем парике. Она собрала 108 миллионов реакций. Второе место занимала рэпер Instasamka с 66,6 миллиона реакций, а на третьем оказался блогер с псевдонимом Юлька Шпулька, собравшая 63,4 миллиона реакций.

Кроме того, в первой десятке оказались аккаунты i_am_doshik, Dina, Era_Ays, lips baby, КАРНАВАЛ и тикток-хаус BANGERS IN PYJAMAS. Помимо него, в Топ-30 входят еще два тикток-хауса (объединения тиктокеров): Dream Team House на 18 месте и YOLO HOUSE на 23-м месте.

Анализ Топ-100 аккаунтов в русскоязычном TikTok показывает, что самые популярные блогеры не имеют жанровой принадлежности: лишь единицы авторов публикуют только один тип контента. Почти у каждого блогера есть «суперпак», традиционно приносящий много реакций. Например, возможность записать совместное видео с любимым блогером или свою реакцию на другой контент стала эффективным инструментом: иногда дуэты становятся более популярными, чем оригинальное видео. Итак, незаменимый набор TikTok-блогера: челленжи, липсинки, юмористические видео и дуэты Brand Analytics

Компания отмечает, что собственные видео снимает лишь пятая часть аудитории сервиса. Все авторы в Топ-30 оказались младше 30 лет, причем преобладают девушки. Большинство из них получили известность благодаря TikTok. Самые популярные блогеры очень плодовиты и публикуют не менее 100 видео в месяц. Именно за счет большого количества постов Instasamka, аудитория которой в несколько раз меньше, чем у других лидеров, сумела занять второе место.

Ранее журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам из TikTok от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. Лидером рейтинга стал 22-летний Рахим Абрамов. Его доход составил почти 10,5 миллиона рублей.