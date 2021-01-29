Раскрыты способы заработать в TikTok

Журналистка Мхари Аврора (Mhari Aurora) раскрыла несколько способов заработать с помощью соцсети TikTok. Ее рассказ о том, каким образом можно получить деньги за видео на платформе, публикует Yahoo! Finance.

По мнению Авроры, карьера TikTok-блогера на первый взгляд может показаться «самой крутой работой на свете», однако на самом деле блогерам тоже нужно много трудиться. Журналистка подчеркнула, что существует множество способов зарабатывать с помощью TikTok. Единственное условие — это наличие большого количества подписчиков.

В частности, блогеры могут получать деньги от брендов — за создание контента для маркетинговых кампаний или за продвижение торговой марки. Другим способом Аврора назвала спонсорский контент — видео без прямых предложений купить товар или услугу, но меняющее отношение к бренду на более позитивное.

Тем, у кого есть обширная аудитория, журналистка предложила запустить собственный бренд и продавать товары в TikTok. Последним способом она назвала работу TikTok-консультанта: обладатель множества подписчиков может учить других людей вести аккаунт. Кроме того, журналистка напомнила, что в 2020 году соцсеть объявила о создании фонда для поддержки авторов контента.

Ранее журналисты Forbes составили рейтинг десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам из TikTok от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. Лидером рейтинга стал 22-летний Рахим Абрамов. Согласно данным журналистов, его доход составил почти 10,5 миллиона рублей.