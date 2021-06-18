В центре Москвы сломали палец блогеру в женском платье

В центре Москвы группа людей напала на блогера Матвея Ширяева, одетого в женское платье. Как сообщил сам юноша в Instagram, в результате ему сломали палец.

Инцидент произошел во время съемок. Блогер, одетый в женское платье, записывал ролик для TikTok. К нему подошли несколько молодых людей. Они потребовали, чтобы тот объяснил им, почему надел женское платье.

Неизвестные напали на юношу и оператора, стали толкать их и хватать за руки. В результате блогер получил перелом пальца, о чем свидетельствует опубликованный снимок с рентгеном руки.

Ранее на одетых в женские платья парней, записывавших ролики для соцсети, напали в Санкт-Петербурге на детской площадке. Компания подростков, отмечавшая день рождения, была одета в стиле дрэг-квин: юноши снимали видео для TikTok в платьях, в колготках и на каблуках. Двое посторонних, которых возмутил внешний вид молодых людей, напали на компанию.