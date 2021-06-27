Момент аварии с тремя погибшими в Красноярском крае попал на видео

Момент аварии на трассе в Красноярском крае, в которой погибли три человека, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, как автомобиль Lexus пересек встречную полосу, после чего врезался в столб.

Авария произошла ранее 27 июня на 283-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Жертвами ДТП стали 33-летний водитель и два пассажира 23 и 19 лет. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, что послужило причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мотоциклист погиб во время гонки с полицейскими, которые пытались его остановить. Мотоциклист в ходе опасных маневров столкнулся со встречным автомобилем.