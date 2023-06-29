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11:26, 29 июня 2023Мир

На севере Франции протестующие подожгли мэрию

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель после расправы полиции Франции над подростком

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В ходе протестов из-за расправы французского полицейского над 17-летним подростком протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Об этом радиостанции France Bleu сообщил мэр коммуны Рюди Элегест.

«[Протестующие] разбили окна, выбили двери. В мэрии у меня были сотрудники муниципальной полиции. Они были вынуждены укрываться, прятаться, чтобы не пострадать от этих действий. Около 0.30 (1.30 мск.) нам удалось вывести этих сотрудников из горящего здания», — описал хронологию событий мэр.

В результате пожара здание частично обгорело. По предварительным данным, в его поджоге участвовало до 50 человек в капюшонах.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, а когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Правоохранителя взяли под стражу.

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    Виктория Кондратьева
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