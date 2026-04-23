В штате США захотели запретить соцсети для подростков

В США захотели запретить соцсети для подростков младше 16 лет

В Калифорнии продвигают законопроект о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Двухпартийный законопроект AB-1709 на прошлой неделе был принят в Комитете при подавляющей поддержке и приблизился к финальному голосованию, пишет The New York Post.

Автор инициативы депутат Джош Лоуэнталь назвал соцсети «развивающимся кризисом общественного здравоохранения». По его словам, компании специально внедряют зависимые функции — бесконечную прокрутку, автовоспроизведение и постоянные уведомления — чтобы удерживать детей у экранов.

Противники закона, включая защитников приватности и технологические группы, назвали план неконституционным. Директор Ассоциации гражданского правосудия Калифорнии Джейми Хафф заявил, что запрет подменяет родительский контроль жестким государственным мандатом.

Генеральный директор Common Sense Media Джим Стейер возразил, что закон направлен не против детей, а против хищнического дизайна продуктов. «Ни один родитель не может конкурировать с армиями инженеров, которые дорабатывают приложения» — подчеркнул он.

Если закон примут, компании будут обязаны проверять возраст пользователей и удалять аккаунты детей младше 16 лет под угрозой штрафов. Губернатор Гэвин Ньюсом уже поддержал инициативу. Аналогичные запреты ранее ввели штат Флорида и Австралия, где соцсети удалили 4,7 миллиона аккаунтов.

Ранее запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями и мобильными телефонами в средних школах захотели во Франции. Правительство президента страны Эммануэля Макрона должно представить проект закона о правовых проверках в начале января. В своем новогоднем обращении лидер Франции не стал говорить о данной законодательной инициативе, однако сказал, что необходимо защитить детей и подростков от социальных сетей и экранов.

Он неоднократно говорил, что социальные медиа являются одним из факторов, способствующих насилию среди молодежи. Таким образом, Макрон дал понять, что французская республика последует примеру Австралии, где впервые в мире начал действовать запрет на соцсети для детей младше 16 лет.