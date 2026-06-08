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18:28, 8 июня 2026Путешествия

Россиянам дали способный спасти жизнь во время полета на самолете совет

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @astrall10

Фармацевт-биохимик дала россиянам совет, способный спасти жизнь во время полета на самолете — речь идет о необходимости носить компрессионные чулки. Об этом специалист рассказала на своей странице @astrall10 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Вы каждый раз рискуете жизнью (...) На высоте 10 тысяч метров давление падает, кровь густеет, а из-за сидения скорость кровотока в ногах снижается в четыре раза. В этот момент эритроциты склеиваются. Тромб в венах может вырасти всего за один трехчасовой полет», — объяснила девушка.

По ее словам, если после долгого сидения в кресле самолета резко встать за сумкой, тромб может полететь прямо в легкие. Спасти от этого может механическое давление чулок, которые силой выталкивают кровь вверх.

Ранее российская стюардесса назвала обязательные для перелета вещи. В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах.

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