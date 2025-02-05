Российская стюардесса назвала обязательные для перелета вещи

Российская стюардесса Татьяна Данилова назвала обязательные для перелета вещи. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь она упомянула зарядное устройство с USB — именно такой разъем чаще всего бывает в самолетах. Также путешественница берет косметику для увлажнения лица, поскольку на большой высоте слишком сухой воздух. Кроме того, у бортпроводницы всегда есть с собой пустая бутылка для воды: она просит членов экипажа наполнить ее перед взлетом.

Ранее эта же стюардесса раскрыла свои траты на выходные в самой богатой стране мира. В ролике речь идет про Катар. Бортпроводница отправилась туда вместе с подругой, перелет из Абу-Даби занял всего 45 минут.