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13:55, 1 июля 2026Экономика

Мощная магнитная буря обрушится на Землю

ИКИ РАН: 2 июля на Землю обрушится сильнейшая с марта магнитная буря
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Вечером 2 июля на Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом россиян предупредили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта 2026 года. «Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны», — отметили они. Предполагаемое время начала события — в период с 21:00 четверга до полуночи по московскому времени.

Минувшей ночью на Солнце зафиксировали вспышку высшего класса X. В ИКИ РАН уточнили, что она стала первой подобной после усиления активности.

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