Стали известны новые подробности о попавшем на СВО африканском футболисте

Футболист из Камеруна приехал в Россию для прохождения службы в зоне СВО

Камерунский футболист Мевунгу Мбе Стевис Астрид, который попал на специальную военную операцию (СВО), по своему желанию прибыл в Россию с целью пойти на фронт. Новые подробности об африканском спортсмене рассказали правозащитники из организации «Ответ» в беседе с порталом Е1.RU.

Ранее сообщалось, что Стевиса, его брата и их друга обманул якобы представитель футбольной академии «Урала», который пообещал им контракт с клубом. В действительности спортсменам дали подписать договор о службе в армии России, воспользовавшись тем, что они не знают русского языка.

«Стевис и прибывшие с ним четверо граждан Камеруна активно писали военкорам, общественникам, юристам, рекрутерам о том, что хотят поступить на службу в армию и просят оказать им в этом содействие», — рассказали военные юристы компании.

По их словам, двое камерунцев отказались от подписания контракта, когда им озвучили все риски, а близкого друга Стевиса признали негодным к военной службе и отправили домой. В итоге на фронт попал только сам Стевис и его родственник.

Футболист в ответ на заявления правозащитников сказал, что его обманули в Камеруне, пообещав контракт с российским клубом. Он подчеркнул, что когда он прибыл в Россию, его ни к чему не принуждали.

Пока мы были в Камеруне, он [представитель клуба] говорил о том, что нам помогут вступить в клубы. Но по прибытии сюда ситуация изменилась. Он лично давал нам все инструкции по телефону и требовал присылать эти фотографии и видео. После того как мы все сделали, он заблокировал нас

Mевунгу Мбе Стевис Астрид футболист

Ранее спортсмен Mевунгу Мбе Стевис Астрид рассказал о своей службе в зоне СВО. Футболист заявил, что командир и сослуживцы относились к нему хорошо и придумали ему позывной Максимка. В ходе службы командир учил Стевиса говорить по-русски, а позже спортсмен самостоятельно выучил гимн России.