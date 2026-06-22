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16:39, 22 июня 2026Россия

Обманом отправленный на СВО африканский футболист рассказал о службе

Обманом отправленный на СВО камерунский футболист заявил, что служил штурмовиком
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thx4Stock team / Shutterstock / Fotodom

Камерунский спортсмен Mевунгу Мбе Стевис Астрид, которого обманули и дали подписать вместо контракта с футбольной академией «Урала» договор о службе в армии России, выполнял задачи штурмовика. О своей работе в зоне специальной военной операции (СВО) африканец рассказал порталу E1.RU.

Футболист заявил, что командир и сослуживцы относились к нему хорошо и придумали Стевису позывной Максимка. Поначалу бойцы были вынуждены говорить с ним по-английски, потому что спортсмен не знал русского языка, однако в ходе службы командир учил его говорить по-русски. Стевис также признался, что ему удалось выучить гимн России.

По словам футболиста, на СВО он служил минометчиком и получил три легких ранения. После завершения контракта руководство дало футболисту возможность ехать домой и не заставляло продлевать срок службы.

Командир сказал: «Все, [возвращайся] домой, играй в футбол»

Mевунгу Мбе Стевис Астридфутболист

В Камеруне Стевиса, его брата и их друга обманул якобы представитель футбольной академии «Урала», который пообещал им контракт с клубом. В действительности спортсменам дали подписать договор о службе в армии России. В результате всех трех футболистов отправили на СВО — брат Стевиса попал в плен, а их друг не вернулся из штурма.

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