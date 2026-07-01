В Госдуме отреагировали на признание властей Эстонии о летящих на Россию дронах

Депутат Госдумы Колесник призвал сбивать дроны ВСУ над Эстонией

России пора начать сбивать над странами Балтии летящие в сторону российских регионов беспилотники Вооруженных сил Украины. К этому призвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.ру».

Так парламентарий отреагировал на признание советника президента Эстонии по национальной безопасности Мадиса Ролла о помощи Киеву в наведении дронов на Россию. «Пусть падают на головы гражданам Эстонии. Они же выбирали это правительство и президента — пусть пользуются плодами его деятельности. Мы не можем допустить, чтобы до нашей территории эти дроны безнаказанно доходили», — подчеркнул Колесник.

По его словам, безнаказанность порождает вседозволенность. Депутат считает, что ситуацию нужно пресекать на корню.

Ранее координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев заявил, что жителям Латвии некуда бежать, чтобы укрыться от украинских дронов. Он пожаловался, что система бомбоубежищ в Латвии находится в состоянии каких-то складов.