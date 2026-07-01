Сельские криминальные авторитеты вымогали деньги у россиян

В Тульской области задержали криминальных авторитетов, вымогавших деньги у селян

В Тульской области задержали группу криминальных авторитетов, вымогавших деньги у селян. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным следствия, осенью 2024 года авторитеты безосновательно обвинили односельчанина в распространении наркотиков. Они перекрыли путь его машине, похитили и вывезли в лес, где, угрожая расправой, потребовали 100 тысяч рублей. Напуганный мужчина занял денег и перевел их на карту вымогателям. Довольные выручкой авторитеты позже принялись вымогать деньги и у приятеля потерпевшего, тот вынужден был отдать 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что в 2025 и 2026 годах еще два местных жителя подверглись шантажу. Представители сельского криминала грозили распространить о них порочащие сведения. Сохранение тайны обошлось в 1 миллион 450 тысяч рублей.

Ранее в Ярославской области задержали местного жителя подозреваемого в незаконном лишении свободы и вымогательстве.