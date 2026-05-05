Россиянина обвинили в похищении человека и вымогательстве денег у участника СВО

В Мышкине россиянин вымогал деньги у местных жителей и участника СВО

В Ярославской области задержали местного жителя подозреваемого в незаконном лишение свободы и вымогательстве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый в феврале вместе с соучастниками захватил 44-летнего жителя города Мышкин, удерживал его в помещении и требовал передать ему деньги. После угроз и истязаний, мужчина согласился отдать деньги вымогателям. В тот же период времени он потребовал от участника специальной военной операции (СВО) отдать ему 300 тысяч рублей, угрожая расправой.

Опасаясь за здоровье близких ветеран согласился отдать вымогателю часть требуемой суммы. Преступную деятельность вымогателя выявили благодаря совместной работе полиции, ФСБ и следствия. Подозреваемый был задержан при получении денежных средств.