В России рассказали о беспрецедентной точности «Изделия 305Э»

«Высокоточные комплексы»: Ракета «Изделие 305Э» обладает беспрецедентной точностью

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305Э», которой вооружают ударные вертолеты, обладает беспрецедентной точностью. О преимуществах российской ракеты рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что боеприпас прост в эксплуатации. «Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ее на нужную цель», — говорится в сообщении.

Боевая часть ЛМУР позволяет уничтожать бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, огневые точки и здания противника.

«Изделие 305» приняли на вооружение в 2022 году. Дальность ракеты оценивают в 25 километров, а масса осколочно-фугасной боевой части составляет 25 килограммов.

В марте газета «Красная звезда» писала, что ракета «Изделие 305» стала одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале ударного вертолета Ми-28НМ.