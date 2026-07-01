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13:54, 1 июля 2026Наука и техника

В России рассказали о беспрецедентной точности «Изделия 305Э»

«Высокоточные комплексы»: Ракета «Изделие 305Э» обладает беспрецедентной точностью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305Э», которой вооружают ударные вертолеты, обладает беспрецедентной точностью. О преимуществах российской ракеты рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что боеприпас прост в эксплуатации. «Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ее на нужную цель», — говорится в сообщении.

Боевая часть ЛМУР позволяет уничтожать бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, огневые точки и здания противника.

«Изделие 305» приняли на вооружение в 2022 году. Дальность ракеты оценивают в 25 километров, а масса осколочно-фугасной боевой части составляет 25 килограммов.

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