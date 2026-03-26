Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 26 марта 2026Наука и техника

Названо самое удачное вооружение «Ночного суперохотника»

«Красная звезда»: Ракета «Изделие 305» — самое удачное вооружение Ми-28НМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Стрингер / ТАСС

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ, стала одним из самых удачных образцов вооружения в арсенале машины. Преимущества ЛМУР назвала газета «Красная звезда».

Вертолеты, которые называют «Ночными суперохотниками», активно применяют «Изделие 305» для поражения наземных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Подобное оружие полностью адаптировано к реалиям современных боевых действий. Особенно благодаря высокой точности поражения целей вне зависимости от дальности их расположения в радиусе действия ракеты», — говорится в материале.

Высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» оснащена каналом двухсторонней передачи данных, который позволяет оператору контролировать полет ЛМУР от первого лица. «Изделие 305» несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов.

В июне стало известно, что дальность ЛМУР может превышать 25 километров. Ракета также входит в арсенал вертолета Ка-52М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok