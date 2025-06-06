Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 6 июня 2025Наука и техника

Раскрыта дальность модернизированного «Изделия 305»

Дальность модернизированной ракеты «Изделие 305» превышает 25 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: topwar.ru / wikipedia

Дальность легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) класса «воздух-поверхность» «Изделие 305» может превышать 25 километров. Характеристики модернизированного боеприпаса раскрыл Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на снимок, демонстрирующий интерфейс выбора вооружения вертолета. В нем указана ракета УР-305УД и дальность. «Судя по всему, имеется ввиду "Изделие 305" увеличенной дальности», — говорится в сообщении.

Высокоточную ракету «Изделие 305», которую могут нести ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, приняли на вооружение в 2022 году. Считается, что дальность базовой модели составляет более 14 километров. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть весом 25 килограммов.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В мае в госкорпорации «Ростех» сообщили, что ракеты «Изделие 305» могут уничтожить несколько целей сразу. В зоне проведения специальной военной операции ракета поразила украинскую боевую машину пехоты Bradley и переправу, по которой она ехала, одним ударом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности выхода ЧВК «Вагнер» из Мали

    Названы вредящие желудку полезные продукты

    Украинских министров времен Януковича заподозрили в госизмене

    Трамп захотел избавиться от своей Tesla после ссоры с Маском

    Трамп задумался о продаже Tesla после ссоры с Маском

    Шары Северной Кореи озадачили Запад

    Отец Маска посоветовал сыну признать поражение в ссоре с Трампом

    Путин заявил об историческом рекорде по показателю младенческой смертности

    Трамп назвал Маска беднягой с проблемами

    Раскрыта дальность модернизированного «Изделия 305»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости