Раскрыта снайперская точность ракет «Изделие-305»

В «Ростехе» рассказали о снайперской точности ракет «Изделие-305»

Госкорпорация «Ростех» рассказала, что ракеты «Изделие-305» могут уничтожать несколько целей одним ударом. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Представители «Ростеха» отметили эффективность нового ударного комплекса «вертолет плюс ракета», где боевые машины оснастили многоцелевым управляемыми ракетами «Изделие-305». «Комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности — укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику и так далее», — подчеркнули авторы.

По их словам, оружие имеет «снайперскую точность». В «Ростехе» рассказали об ударе по украинской боевой машине пехоты (БМП) «Брэдли», переезжавшей переправу. «В итоге была уничтожена и вражеская БМП, и переправа, по которой она переходила водную преграду. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев», — указывается в сообщении.

Отмечается, что ракета может применяться в любую погоду днем и ночью. Она максимально защищена от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также экипажи ударных вертолетов могут управлять «Изделием-305» на всей траектории полета. Производством оружия занимаются «Высокоточные комплексы».

Ранее в «Ростехе» заявили, что комплексы снижения заметности бронетехники «Накидка» снижают вероятность обнаружения танка на 30 процентов. «Накидка» — это синтетический материал, который крепят на технику в виде чехлов или покрытий.