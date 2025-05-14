Названы преимущества «Накидки» российских танков

«Ростех»: «Накидка» снижает вероятность обнаружения танка на 30 процентов

Комплексы снижения заметности бронетехники на основе материала «Накидка», которыми оснащают танки, боевые машины пехоты и другую технику, значительно снижают вероятность обнаружения машины. Преимущества изделия назвали в госкорпорации «Ростех».

«По информации НИИ стали, применение "Накидки" позволяет на 30 процентов сократить вероятность обнаружения боевой машины при помощи оптики или приборов ночного видения. Вероятность обнаружения и захвата инфракрасными разведывательными приборами и ИК-головками самонаведения падает уже в два-три раза», — говорится в материале.

«Накидка» — это синтетический материал, который крепят на технику в виде чехлов или покрытий. Отмечается, что «Накидка» стала обязательным элементом комплектования российской бронетехники, которую направляют в зону ведения боевых действий. Материал выполняют в камуфлирующих цветах, которые дополнительно снижают заметность техники в видимом оптическом диапазоне.

Ранее в мае стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Машины получили решетчатые экраны для защиты корпуса и башни, средства радиоэлектронной борьбы и «Накидку».