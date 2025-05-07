Новую партию БМП-3 с «мангалами» и «накидками» поставили в войска

Высокоточные комплексы поставили в войска партию БМП-3 с дополнительной защитой

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

Машины получили решетчатые экраны для защиты корпуса и комплекты защиты верхней полусферы, которые называют «мангалами». Эта конструкция прикрывает БМП от дронов-камикадзе.

«Также каждая БМП получила "накидку" — комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули, что на предприятиях «Высокоточных комплексов» бронетехнику выпускают в круглосуточном режиме. Боевые машины модернизируют с учетом опыта специальной военной операции.

В апреле стало известно, что «Высокоточные комплексы» нарастили объемы выпуска усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29, которые устанавливают на БМП, боевые машины десанта (БМД) и технику на их базе.