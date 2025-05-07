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17:52, 7 мая 2025Наука и техника

Новую партию БМП-3 с «мангалами» и «накидками» поставили в войска

Высокоточные комплексы поставили в войска партию БМП-3 с дополнительной защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото, Константин Михальчевский / РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новую партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

Машины получили решетчатые экраны для защиты корпуса и комплекты защиты верхней полусферы, которые называют «мангалами». Эта конструкция прикрывает БМП от дронов-камикадзе.

«Также каждая БМП получила "накидку" — комплект средств снижения заметности из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Кроме того, все БМП-3 оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

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В холдинге подчеркнули, что на предприятиях «Высокоточных комплексов» бронетехнику выпускают в круглосуточном режиме. Боевые машины модернизируют с учетом опыта специальной военной операции.

В апреле стало известно, что «Высокоточные комплексы» нарастили объемы выпуска усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29, которые устанавливают на БМП, боевые машины десанта (БМД) и технику на их базе.

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