В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

В России нарастили выпуск усовершенствованных двигателей УТД-29 для БМП

Холдинг «Высокоточные комплексы» нарастил объемы выпуска усовершенствованных дизельных двигателей УТД-29, которые устанавливают на боевые машины пехоты (БМП), десанта (БМД) и технику на их базе. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«С начала года объем поставок моторов заказчику вырос более чем на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Дизельный двигатель типа УТД-29 устанавливается на БМП-2, БМП-3, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, БТ-3Ф и БМД-4М. Мощность мотора — 500 лошадиных сил, что на 200 лошадиных сил мощнее, чем у предшественника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что УТД-29 можно также заправлять бензином или керосином. В холдинге подчеркнули, что работу над совершенствованием силового агрегата ведут непрерывно.

Ранее в апреле стало известно, что «Высокоточные комплексы» поставили Вооруженным силам России очередную партию БМП-3 с дополнительной защитой. Машина получила решетчатые экраны и «мангалы» для защиты верхней полусферы. Также БМП оборудованы «Накидками», которые снижают заметность машины в тепловом и радиолокационном спектре.