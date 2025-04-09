ВС России получили партию БМП-3 с «мангалами» и «Накидками»

«Ростех»: ВС России получили очередную партию БМП-3 с комплектами допзащиты

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам (ВС) России очередную партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных дополнительной защитой. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Дополнительная защита включает комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны, а также антидроновые "мангалы", которые можно быстро устанавливать и снимать. Машины оборудованы "Накидками" — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала», — заявили в компании.

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев добавил, что в марте холдинг, по сравнению с январем и февралем, нарастил объемы производства боевых машин на десять процентов, а всего с 2022 года выпуск подобной техники вырос почти в три раза.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» обратил внимание на отчет 38-го НИИИ БТ Минобороны РФ, в котором было констатировано превосходство по основным параметрам американской М2А2 Bradley ODS SA над российской БМП-3.

В том же месяце госкорпорация заявила, что боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» вдвое превосходит американскую БМП Bradley по дальности стрельбы.