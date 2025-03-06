В «Ростехе» рассказали о превосходстве БМП-2М над Bradley

В «Ростехе» заявили о превосходстве БМП-2М над Bradley в дальности стрельбы

Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок» вдвое превосходит американскую БМП Bradley по дальности стрельбы. О превосходстве российской машины рассказали в «Ростехе».

Отмечается, что огневая мощь БМП-2М приближается к огневой мощи боевой машины поддержки танков (БМПТ). «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГС-17 и противотанковые ракеты «Корнет». Модуль БМП-2М оснащен современной системой управления огнем с панорамным прицелом командира и прицелом наводчика с тепловизором и лазерным дальномером.

«Она может поразить танк, огневую точку, скопление живой силы противника на дальности до 8 километров. Такая "длина руки" может только сниться американской Bradley, у которой "конечности" вдвое короче, при всех имеющихся у нее положительных качествах», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» рассказали, что БМП-2М применяют в зоне проведения специальной военной операции для выполнения различных задач, включая поддержку танков. Машины поступают в войска с комплектами дополнительной защиты, которые состоят из броневых экранов, противокумулятивных решеток и конструкции для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что боевой модуль «Бережок» успешно испытали против морских дронов.